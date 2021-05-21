"Лахта центр" победил в четырех номинациях международной премии CTBUH Awards

Петербургский небоскреб "Лахта центр", как сообщает пресс-служба "Газпрома", стал лауреатом международной архитектурной премии CTBUH Awards 2021 сразу в четырех номинациях: "Фасады высотных зданий", "Лучшее высотное здание Европы", "Строительство высотных зданий" и "Лучшее здание высотой более 400 метров". Жюри особо выделило новаторство проекта и использованную в нем технологию энергосбережения.

"Поистине уникальное высотное здание, проектирование и строительство которого осуществлялись в весьма непростых условиях. Это башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания", - отметил архитектор Тони Кеттл.

Башня "Газпрома" конкурировала с 160 высотными сооружениями, которые появились на карте мира за последние два года и при строительстве которых применялись инновационные инженерные решения.

Отметим, что в ноябре прошлого года 462-метровый "Лахта центр", являющийся высочайшим зданием в Европе, получил другую международную премию, вручаемую за достижения в области высотного строительства - Emporis Skyscraper Awards.