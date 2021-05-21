"Мемориал"* признал Шестуна политзаключенным

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья, Александра Шестуна, осужденного на пятнадцать лет строгого режима за мошенничество, международный правозащитный центр "Мемориал"* объявил политзаключенным.

"Лишение свободы было применено к Александру Шестуну по политическим мотивам, чтобы не допустить его до участия в местных выборах и одновременно провести показательный процесс над человеком, который осмелился предать гласности угрозы со стороны высших чиновников", - говорится в заявлении центра.

Авторы находят характерным для дела Шестуна тот факт, что обнародованные им угрозы в свой адрес никем не были официально опровергнуты и поставлены под сомнение. Руководство "Мемориала"* считает, что в основу дела бывшего чиновника легли показание, полученные от свидетелей под давлением, что нарушает 6 статью Европейской конвенции прав человека.

"Сообщение, транслируемое с самого верха российской власти, заключается не в том, что людям, занимающим официальные должности, нельзя нарушать закон, а в том, что им нельзя публично конфликтовать с людьми более влиятельными", - пишут правозащитники.

Напомним, что Шестуна стали преследовать вскоре после того, как он занял сторону протестующих против свалок в Подмосковье весной 2018 года. Бытует мнение, которого придерживается и сам заключенный, что он своей активностью перешел дорогу так называемой "мусорной мафии" и, кроме того, его дело - месть за критику руководства Московской области.

На текущей неделе ЕСПЧ обязал Россию выплатить Шестуну компенсацию за нарушения, связанные с его пребыванием в СИЗО, которое продлилось два с половиной года.

*Минюст внес организацию в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента