США ввели санкции против российских судов и организаций из-за "Северного потока – 2"

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российских организаций и судов, свзанных со строительством "Северного потока – 2".

Под санкции попали корабли "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев". Также в список внесены четыре организации: "Мортранссервис", ФГБК "Морская спасательная служба", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и "Коксохимтрарс".

"Северный поток – 2" — трубопровод, который прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию, чтобы снабжать российским газом европейские страны в обход Украины. Его длина составит 1234 км.

В январе США уже вводили санкции из-за этого проекта. В начале мая действие разрешения на строительство приостановили власти Германии по жалобе экологов.