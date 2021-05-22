В России выявили еще 8,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 833

В России за последние сутки зафиксировано 8 709 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей стране выявлено 4 992 554 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 118 125 россиян, 386 летальных исходов добавлены в статистику за прошедший день.

В Петербурге заболели еще 833 человека. 20 938 петербуржцев проходят лечение от болезни сейчас, всего в городе зафиксировано 432 140 случаев заражения. Число смертей от коронавируса возросло на 35, всего связанным с инфекцией признан 13 999 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, за сутки выявлено 2 653 новых случая заражения (93 763 москвича лечатся от COVID-19 сейчас). В Подмосковье – 775 (41 704 человек болеют в регионе).