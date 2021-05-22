"Коммерсантъ": СК расследует дело о хищении почти 5 млрд рублей при строительстве объектов Минобороны

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 4,9 млрд рублей при строительстве объектов Минобороны, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование началось в конце 2020 года, когда следователи начали проверять деятельность АО "Главное управление обустройства войск", которая занимается проектированием и строительством жилых домов для военнослужащих. Следствие установило, что по крайней мере четыре объекта специального назначения фирма не достроила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной на порядок стоимостью выполненных работ и приобретенных строительных материалов.

Изначально ущерб оценили в 2,9 млрд рублей. Весной 2021 года СК выявил нарушения при строительстве еще четырех объектов, и оцененный ущерб возрос еще на 1,95 млрд.

По делу проходят три человека - руководители дочерних структур ГУОВ. По данным издания, в расследовании "буквально на днях" наступил "прорыв", когда фигуранты согласились на сотрудничество с правоохранителями.

Напомним, самым громким коррупционным скандалом, связанным с Минобороны, было дело "Оборонсервиса": тогда ущерб оценивался в 3 млрд рублей. Главную фигурантку, Евгению Васильеву, в мае 2015 года приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество: следствие считало, что сообщники с ней во главе через структуры "Оборонсервиса" и ряд частных фирм продавали объекты Минобороны по заниженным ценам. В августе того же 2015 года суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.