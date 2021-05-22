Беглов заявил о хорошей готовности Петербурга к Евро-2020, несмотря на эпидемию коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что город подготовился к принятию матчей чемпионата Европы по футболу на высоком уровне, несмотря на эпидемию коронавируса, передает ТАСС.

"Соответствующая обстановка с ковидом у нас лучше, чем в других городах. Поэтому создали все необходимые условия - это и прививочная кампания, которая сегодня проходит, - более 500 тысяч горожан привились уже. Это дает уже начало коллективному иммунитету", - заявил Беглов.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. Изначально в Петербурге должны были состояться четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. В конце апреля УЕФА утвердил перенос еще трех матчей из Дублина.

Напомним, въезд на Крестовский остров во время матчей Евро-2020 будет возможен только по пропускам. 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля проезд будет ограничен целые сутки, с 00:00 до 24:00, а 13 и 22 июня – с 00:00 до 03:00.

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