Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

14:47

На Земский съезд в Великом Новгороде пришла полиция

фото ЗакС политика На Земский съезд в Великом Новгороде пришла полиция

На Всероссийский съезд независимых муниципальных депутатов (Земский съезд) в Великом Новгороде пришли сотрудники полиции, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Свой визит полицейские аргументировали тем, что они получили заявление в КУСП. Пришедший начальник ГУ МВД по Великому Новгороду Сергей Максимов заявил, что, по его информации, здесь могут нарушаться ограничительные меры, введеные в Великом Новгороде парой дней ранее указом губернатора области.

Максимов в разговоре с Юлией Галяминой пообещал, что "донесет информацию" до участников съезда. Она согласилась впустить его и еще двух полицейских. Зайдя внутрь, Максимов заявил, что съезд незаконен. Сейчас в зале находятся 25 человек, вместе с полицейскими - 28, все в масках, максимально разрешенное число собравшихся - 30.

Спустя некоторое время в зал вошло большое количество полицейских. Сотрудники объявили, что у всех участников возьмут объяснение. Пока полицейские ходят по рядам, заседание продолжилось.

Земский съезд муниципалов открылся 22 мая. Сегодня мундепы планируют обсудить концепцию реформы местного самоуправления, борьбу с коррупцией на местах и особенности МСУ в селах и в малых городах. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:40 На делегата Земского съезда из ЯНАО хотят составить протокол о неповиновении полиции

16:21 Участников Земского съезда начали отпускать с "ковидными" протоколами

15:59 В Кронштадте установят памятник Николаю Гумилеву

15:14 Полиция задержала Юлию Галямину и петербургского мундепа Боваря на Земском съезде

14:16 Земский съезд муниципалов открылся в Новгороде

13:27 "Коммерсантъ": СК расследует дело о хищении почти 5 млрд рублей при строительстве объектов Минобороны

12:16 Впервые получающим паспорт России будут вручать экземпляр Конституции

10:26 США ввели санкции против российских судов и организаций из-за "Северного потока – 2"

21 мая, 18:48 В Москве появятся зоны с ограниченной для электросамокатов скоростью

21 мая, 17:35 В Госдуму внесли проект закона о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконное ношение оружия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:40 Муниципал: На делегата Земского съезда из ЯНАО хотят составить протокол о неповиновении полиции

16:21 Участников Земского съезда начали отпускать с "ковидными" протоколами

15:59 В Кронштадте установят памятник Николаю Гумилеву

15:14 Полиция задержала Юлию Галямину и петербургского мундепа Боваря на Земском съезде

14:47 Муниципал: На Земский съезд в Великом Новгороде пришла полиция

14:44 Беглов заявил о хорошей готовности Петербурга к Евро-2020, несмотря на эпидемию коронавируса

14:16 Муниципал: Земский съезд муниципалов открылся в Новгороде

13:27 "Коммерсантъ": СК расследует дело о хищении почти 5 млрд рублей при строительстве объектов Минобороны

12:16 Впервые получающим паспорт России будут вручать экземпляр Конституции

11:31 В России выявили еще 8,7 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 833

10:26 США ввели санкции против российских судов и организаций из-за "Северного потока – 2"

21 мая, 20:57 "Мемориал"* признал Шестуна политзаключенным

21 мая, 20:19 "Лахта центр" победил в четырех номинациях международной премии CTBUH Awards

21 мая, 19:46 ТАСС: Экс-главе Фонда капремонта не стали избирать меру пресечения по делу о взятке

21 мая, 19:19 В Белоруссии хотят запретить бело-красно-белый флаг как "коллаборационистскую символику"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru