На Земский съезд в Великом Новгороде пришла полиция

На Всероссийский съезд независимых муниципальных депутатов (Земский съезд) в Великом Новгороде пришли сотрудники полиции, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Свой визит полицейские аргументировали тем, что они получили заявление в КУСП. Пришедший начальник ГУ МВД по Великому Новгороду Сергей Максимов заявил, что, по его информации, здесь могут нарушаться ограничительные меры, введеные в Великом Новгороде парой дней ранее указом губернатора области.

Максимов в разговоре с Юлией Галяминой пообещал, что "донесет информацию" до участников съезда. Она согласилась впустить его и еще двух полицейских. Зайдя внутрь, Максимов заявил, что съезд незаконен. Сейчас в зале находятся 25 человек, вместе с полицейскими - 28, все в масках, максимально разрешенное число собравшихся - 30.

Спустя некоторое время в зал вошло большое количество полицейских. Сотрудники объявили, что у всех участников возьмут объяснение. Пока полицейские ходят по рядам, заседание продолжилось.

Земский съезд муниципалов открылся 22 мая. Сегодня мундепы планируют обсудить концепцию реформы местного самоуправления, борьбу с коррупцией на местах и особенности МСУ в селах и в малых городах.