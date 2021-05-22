Полиция задержала Юлию Галямину и петербургского мундепа Боваря на Земском съезде

Полицейские задержали на Всероссийском съезде независимых муниципальных депутатов (Земский съезд) в Великом Новгороде бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину и депутата МО "Владимирский округ" Виталия Боваря, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Пока полицейские брали объяснения с делегатов съезда, Боварь начал выступление. Спустя несколько минут к нему подошел начальник ГУ МВД Великого Новгорода Сергей Максимов, который к тому времени уже отдал команду увести Юлию Галямину, и заявил, что он потребовал прекратить данное мероприятие, а Боварь продолжал выступать. После этого мундепа задержали.

Обновлено 15:35 Депутаты из Новосибирска Антон Картавин и Хельга Пирогова рассказали, что, по словам полицейских, заявление в КУСП поступило четыре дня назад по телефону от гражданина. Мундепы отказываются давать объяснения, несколько из них пишут заявления о неправомерности действий правоохранителей.

Земский съезд муниципалов открылся 22 мая. Мундепы планировали обсудить концепцию реформы местного самоуправления, борьбу с коррупцией на местах и особенности МСУ в селах и в малых городах. Вскоре после начала мероприятия на съезд пришли полицейские и заявили, что делегаты якобы нарушают ограничения по коронавирусу, хотя в помещении находится 25 человек из разрешенных 30, они носят маски и соблюдали дистанцию в полтора метра.