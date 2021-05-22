В Кронштадте установят памятник Николаю Гумилеву

Глава Гумилевского общества Ольга Медвед сообщила в Facebook, что власти разрешили установить в Кронштадте памятник поэту Николаю Гумилеву.

"Многие уже знают, а те, кто не знают, порадуйтесь с нами — наконец дали разрешение на установку памятника поэту Николаю Гумилеву в Кронштадте, месте, где он родился", — написала Медвед.

По ее словам, к этой "очень долгой истории" причастны десятки людей, Союз писателей России, несколько петербургских инициативных групп. В течение десяти лет они писали письма с такой просьбой, бывший губернатор Георгий Полтавченко давал согласие, но с приходом Александра Беглова пришлось просить заново.

Николай Гумилев родился в Кронштадте в 1886 году. В 2021 году отмечается столетие со дня его смерти.

снимок Карла Буллы, источник: ru.wikipedia.org

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