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Муниципал

17:40

На делегата Земского съезда из ЯНАО хотят составить протокол о неповиновении полиции

фото ЗакС политика На делегата Земского съезда из ЯНАО хотят составить протокол о неповиновении полиции

Полицейские увезли в отдел полиции в Великом Новгороде депутата из Ноябрьска (ЯНАО) Александра Бондарчука после сорванного съезда независимых муниципальных депутатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Он вышел из гостиницы "Россия", где проходило мероприятия, без протокола по ч. 20.6.1 КоАП, в отличие от остальных делегатов. Полицейские решили составить на него протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции), препроводив его в отдел для опроса. 

В ответ Бондарчук потребовал вызвать его повесткой. Полицейские выписали повестку, но им пришлось ехать в отдел за печатью. Когда они вернулись, Бондарчук все же поехал с ними, самостоятельно сев в машину.

Напомним, Земский съезд в Великом Новгороде не продлился и часа. Его сорвали полицейские, которые заявили, что несколько дней назад получили сообщение о готовящемся правонарушении. Были задержаны инициатор съезда, оппозиционный политик из Москвы Юлия Галямина, и один из организаторов, депутат МО "Владимирский округ" Петербурга Виталий Боварь.

 

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