В бывшем вольном городе заткнули рот "земству"

Первый день "Земского съезда" российских муниципалов в Великом Новгороде продлился менее часа. Делегаты и гости успели только представиться, а потом заявилась полиция. Четверых задержали, а на остальных составили протоколы за нарушение коронавирусных ограничений, которые губернатор-единоросс Андрей Никитин установил за четыре дня до мероприятия. Участники встречи уверяют, что вписались в требование не собираться толпой более 30 человек, но у силовиков своя арифметика.

Всероссийский съезд независимых муниципальных депутатов организаторы наполнили символизмом. Его назвали "Земским", а провести решили в Великом Новгороде, некогда центре первой вольной республики на территории феодальной Руси. Однако разогнали его вполне банально - обосновав коронавирусными ограничениями и вменив нескольким организаторам неповиновение полиции.

Съезд начался в субботу, 22 мая, и должен был продлиться два дня. Планировалось обсудить концепцию реформы местного самоуправления, борьбу с коррупцией в муниципалитетах, а также принять заявления против политических репрессий и о недопустимости лишения депутатов мандатов без участия избирателей. Риск срыва мероприятия был велик. За день до начала съезда главного его инициатора, московского политика Юлию Галямину встретила на вокзале полиция. Не успела она сойти с поезда, как её окружили люди в форме, которые попытались вручить предостережение о недопустимости нарушения закона.

Во вторник, 18 мая, губернатор Новгородской области Андрей Никитин издал указ, ужесточающий антикоронавирусные меры. Под запрет попали частные публичные мероприятия, в которых участвует более 30 человек. Государственным органам при этом разрешили организовывать встречи численностью до 50 человек. В указе уточняется, что речь идет о заседаниях, совещаниях, слушаниях, семинарах, конференциях и подобных мероприятиях. Таким образом намеченный на 22 мая военно-исторический фестиваль "Забытый подвиг - вторая Ударная армия" под запрет не попал, а вот встреча оппозиционных муниципалов - вполне.

Организаторы Земского съезда расценили новые ограничения как попытку сорвать их дискуссии. Указ был оспорен в суде. По словам Галяминой, документ губернатора Никитина может ограничивать конституционные права граждан, а значит, должен вступить в силу через 10 дней после публикации. Тем не менее, оргкомитет постарался сделать все, чтобы к нему не возникло вопросов. Участников съезда разделили по двум залам гостиницы "Россия" и следили, чтобы единовременно рядом находилось не более 30 человек.

Журналистов держали на улице - разрешали заходить в отель по очереди не более чем на пять минут. Следить за обсуждением предложили по видеотрансляции. Время от времени к прессе выходили делегаты и делали заявления. Рассуждали о роли органов местного самоуправления в современной России и возможности расширения полномочий для муниципалов.

- Добиваться [новых полномочий] нужно, вовлекая избирателей, наших жителей, чтобы эта идея становилась объединяющей для всего населения Российской Федерации, - сказал ЗАКС.Ру беспартийный депутат московского округа Останкинский Сергей Цукасов. - В дальнейшем это должно претвориться в избирательные решения, которые позволят законодательным собраниям расширять права местного самоуправления. В 2019 году в Московской городской думе мы планировали добиться независимого большинства, чтобы можно было хотя бы вернуть на федеральный уровень права московских мундепов, но этого не удалось.

Новгородские политики больше рассуждали о пресловутых ограничениях, установленных главой региона.

- Наш губернатор, ставленник из Москвы, в определённых кругах прослыл либералом. "Эхо Москвы", например, его так представляет. Вот, посмотрите, какой это либерал, - заявила депутат Думы Великого Новгорода от "Яблока" Анна Черепанова.

на фото: Анна Черепанова

Визита силовиков ждали с минуты на минуту. Местные активисты опознали в нескольких прохожих, прогуливавшихся вдоль гостиницы, знакомых полицейских, а на парковке за углом обнаружили подозрительный автобус. Было опасение, что его подогнали для транспортировки задержанных.

Сотрудники МВД прибыли, когда съезд только-только начался и его организаторы успели произнести лишь приветственные слова. Шедшего первым начальника УМВД Великого Новгорода Сергея Максимова в дверях встретила Галямина. Полковник объяснил, что хочет посмотреть, как соблюдается антикоронавирусный указ губернатора и сделать объявление для участников мероприятия.

Договорились, что вместе с главным городским полицейским внутрь зайдут два сотрудника пресс-службы. С оставшимися снаружи силовиками принялся дискутировать стоявший в дверях член новгородского "Яблока" Виктор Шалякин. Общавшийся с ним полковник рассказал о причине визита полицейских. По словам офицера, к ним поступило сообщение о правонарушении, которое может быть совершено в гостинице "Россия".

на фото: Виктор Шалякин общается с полицией

Силовики, зашедшие к участникам съезда, объявлением не ограничились. Они вызвали подкрепление, закрылись изнутри и начали брать с присутствовавших объяснительные. Галямину решили задержать. Ее вывели через другой, парадный вход в отель из-за этого маршрут до автозака получился достаточно длинным - пришлось сделать крюк. Инициатора съезда вели по гостинице мимо праздновавших свадьбу горожан, а на улице ее проход сопровождала народная музыка - по соседству с "Россией" находится уличный театр "Садко". На ходу, под звуки дудок и гуслей Галямина делала политические заявления:

- Мы хотели обсудить документы, которые связаны с развитием России. Мы знаем, что Россия будет страной для жизни, где можно и нужно будет заниматься политикой.

на фото: задержание Юлии Галяминой

Следом из гостиницы вывели заместителя главы Владимирского округа Петербурга Виталия Боваря. Его отправили в один отдел полиции с Галяминой. В отношении них составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции) и оставили в отделении до утра.

Всех остальных продержали в гостинице около полутора часов, а потом начали отпускать. Выходившие на улицу демонстрировали прессе протоколы по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил при введении режима повышенной готовности). Одним из первых вышел депутат московского района Печатники Сергей Власов. Он рассказал, что ему вменили участие в мероприятии численностью более 30 человек.

- Полиция зашла, посчитала нас по головам — нас было 25. Это было под камеру в прямом эфире. С протоколом я не согласен, буду его обжаловать. Заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела в Москву, - рассказал Власов.

на фото: Сергей Власов

Другие мундепы уточнили, что в протоколах указано общее примерное количество участников съезда, без уточнения, что делегаты сидели в двух залах: в одном 25, в другом 15 человек. Депутат Денисовского сельского поселения Кировской области от ЛДПР Валентина Анфилатова показала корреспонденту ЗАКС.Ру два документа, которые ей выдали на руки - на административном протоколе было указано, что он составлен в 15:48, а на предостережении о недопустимости нарушения закона - в 16:10.

Обсуждая случившееся, делегаты проводили параллели с форумом "Муниципальная Россия", который в начале марта организовали "Объединенные демократы". Полиция задержала всех его участников под предлогом участия в мероприятии включенной в реестр нежелательных организации Open Russia Civic Movement.

- Я не оправдываю новгородскую полицию, но она не отличается какой-то озверелостью, - заявила ЗАКС.Ру депутат Ермолинского поселения Новгородской области Оксана Сергеева ("Яблоко"). - Я слышала краем уха, что начальник УМВД Максимов с кем-то созванивался, общался, что-то такое говорил. Я уверена, что они исполняли какие-то приказы не новгородские. В Новгороде не принято обращать внимание на муниципальных депутатов. Уверена, что это тенденция, которая началась с разгрома форума "Объединенных демократов". Общественности не позволяют самоорганизоваться перед выборами и выдвинуть своих кандидатов в Госдуму.

Уже на улице полиция задержала еще одного делегата - депутата-самовыдвиженца из города Ноябрьск Александра Бондарчука, одного из немногих, кому удалось выйти из гостиницы без протокола. Он заявил, что поедет в отдел только когда получит повестку. Полиция подготовила повестку. Мундеп заметил, что на бумаге нет необходимой печати и силовики поехали за ней в свое отделение. Когда все процедуры были соблюдены, Бондарчук согласился пройти в полицейскую машину. Позже стало известно, что в отношении него составили протокол по ст. 19.3 КоАП.

на фото: Александр Бондарчук

"Яблочника" Шалякина задержали еще позднее, остановив уже на другой улице. Опознать машину активиста было несложно - на крыше он установил электронное табло, по которому проплывали слова "Привет участникам первого Земского съезда". Активист рассказал ЗАКС.Ру, что его оставили на ночь в отделе, пообещав составить протоколы по статьям 20.6.1 и 19.3 КоАП.

- Они инкриминируют мне, что я оказывал неповиновение полиции, - добавил Шлякин.

К вечеру субботы организаторы "Земского съезда" еще не объявили о планах на второй день. Но в личных беседах звучали предложения провести пленарные сессии в Zoom.

Сергей Еремеев