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10:25

В Петергофе начали работу фонтаны

фото ЗакС политика В Петергофе начали работу фонтаны

В Петергофе состоялась традиционная для конца весны церемония открытия фонтанов, которую осветила пресс-служба городского правительства. Нынешний год - особенный: ровно триста лет назад подключили водоподводящую систему, во многом обеспечивающую внешний облик знаменитого петербургского пригорода. Имеющая 30-километровую протяженность, она снабжает водой 150 объектов на территории здешних парков.

"Во всем мире нет фонтанных комплексов равных петергофскому по сложности, богатству и многообразию", - подчеркнул губернатор Александр Беглов, приехавший на мероприятие.

В ходе его визита государственному музею-заповеднику "Петергоф" подарили 47 сувениров, созданных на Императорском фарфоровом заводе. По случаю открытия летнего сезона на Большом каскаде прошло просветительское театрализованное действо с привлечением студентов, профессиональных артистов и пиротехники.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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