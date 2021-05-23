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11:10

Реконструкторской акции под Новгородом с 400 участниками не стала мешать полиция

фото ЗакС политика Реконструкторской акции под Новгородом с 400 участниками не стала мешать полиция

По случаю 79-летней годовщины Любанской наступательной операции в населенном пункте Тесово-Нетыльский на территории Новгородской области прошел реконструкторский фестиваль под названием "Забытый подвиг - Вторая ударная армия". Как сообщает ТАСС, в военно-историческом действе участвовало порядка 400 человек, пытавшиеся воссоздать картину боя красноармейцев и партизан с гитлеровскими войсками. Среди задействованной реконструкторами техники выделяется штурмовик Ил-2. 

"Для каждой реконструкции заранее готовятся и пишутся сценарии, отрабатывается каждая мелочь, все участники проверяются на соответствие внешнего вида. Этот момент важен для того, чтобы мы добились подлинного соответствия исторического периода и передали историю максимально приближенно к тем условиям", - рассказала пресс-секретарь фестиваля Юлия Добровольская.

Полицию не смутило массовое скопление людей в условиях пандемии коронавируса. При этом совершенно иначе вели себя на территории региона представители власти накануне, 22 мая. Напомним, полицейские явились на форум независимых депутатов в Новгороде (Земский съезд), сорвав его и задержав несколько мундепов. На неделе в области ужесточили противоэпидемические ограничения, сократив до тридцати максимальное допустимое число участников публичных мероприятий. Организаторы Земского съезда уложились в новый норматив, но это не убедило сотрудников правопорядка и не помешало им сделать невозможным проведение мероприятия. 

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