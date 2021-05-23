В РФ снова подтвердилось почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 842

В РФ продолжает растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшие сутки зарегистрировали 8951 случай заражения инфекцией. За это время скончалось 357, а сумело поправиться 7297 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2924 новых больных, в Петербурге – 842 (на 75 случаев больше, чем неделю назад), в Подмосковье – 769. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 414 человек и скончалось 40.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.