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12:45

В Новгороде перенесли суд над задержанными на Земском съезде

фото ЗакС политика В Новгороде перенесли суд над задержанными на Земском съезде

Новгородский районный суд отложил рассмотрение административных дел в отношении четырех участников разогнанного накануне полицией Земского съезда муниципальных депутатов, которые минувшую ночь вынуждены были провести в ОВД. Об этом объявил пресс-секретарь суда Валерий Таганский, по мнению которого, перенос слушания связан с затянувшейся подготовкой материалов дел.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру с места событий, адвокат Михаил Бирюков прдеварительно подтвердил журналистам, что суд по всем четырем задержанным пройдет, скорее всего, в понедельник.

Напомним, что срыв общероссийского мероприятия был мотивирован нарушением противоэпидемического законодательства. Между тем, число участников Земского съезда в каждом из помещений, как было предписано региональными властями, не превышало допустимых 30 человек. Силовики задержали Юлию Галямину (Москва), Виталия Боваря (Петербург), Виктора Шалякина (Новгород) и Александра Бондарчука (Ноябрьск).

Делегаты съезда собирались утвердить проект реформы местного самоуправления, которая призвана повысить статус муниципалов в государстве, добавить им полномочий и бюджетов. 

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