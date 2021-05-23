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15:01

В Петербурге открылся девятый по счету турнир по дзюдо памяти тренера Путина

фото ЗакС политика В Петербурге открылся девятый по счету турнир по дзюдо памяти тренера Путина

В Петербурге стартовал девятый по счету "Кубок Анатолия Рахлина" - турнир по дзюдо, проводящийся в память о тренере действующего президента Владимира Путина. Последний прислал организаторам приветствие. На открытии соревнований, в которых приехали показать себя более 700 человек со всей страны, текст письма прочел со сцены дворца спорта "Юбилейный" губернатор Александр Беглов.

"Отмечу, что такие массовые спортивные мероприятия, как ваш турнир, приобщают молодёжь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю, воспитывают лучшие человеческие качества и, конечно, способствуют сохранению богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семёновича Рахлина", - написал президент, обращаясь к участникам спортивного состязания.

Беглов с высокой оценкой способностей и личных качеств покойного тренера солидарен.

"Анатолий Семенович был настоящим ленинградцем-петербуржцем. <...> Он воспитал  более 100 мастеров спорта, был удивительным, талантливым педагогом и тренером. Среди его воспитанников - не только спортсмены, но и люди, которых знает весь мир", - цитирует губернатора пресс-служба городского правительства.

Рахлин ушел из жизни на 76 году жизни в августе 2013-го. Широко известны кадры с поминальных мероприятий, на которые тогда в Петербург приехал Путин: значительная часть Калининского района была полностью зачищена от людей и автомобилей, в то время как глава государства шел один с цветами по пустынным улицам. 

фото: пресс-служба Смольного


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