В Минске задержали основателя NEXTA: самолет с ним посадили из-за сигнала о бомбе на борту

Полет из Афин в Вильнюс закончился для основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича драматично: после сообщения о якобы заложенном на борту взрывном устройстве самолет посадили в Минске, где его задержали силовики. Протасевич находится в розыске и включен в реестр террористов и экстремистов, ведущийся властями Белоруссии. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания оппозиционера.

"Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей! И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску. Так выходит, и диктатор пригодился!", - сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Александра Лукашенко.

На родине Протасевича вполне может ждать смертная казнь, предусмотренная законодательством о терроризме.

Колоссальную популярность канал NEXTA получил на волне протестов против режима Лукашенко летом-осенью 2020 года, набрав 2 млн читателей. Авторы и модераторы не скрывали того, что занимаются, помимо информирования, пропагандой мирной революции и координацией демонстрантов.