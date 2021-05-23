Удальцов выступает против новой партии РПСС, считая еe "кремлевским спойлером" КПРФ

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, нынешней весной разошедшийся с несколькими бывшими единомышленниками, в новой статье порассуждал о выборах и потенциальных ошибках, которые могут на них совершить россияне и которые совершать не следует. Тяжелое сегодняшнее положение российской оппозиции в целом он частично объясняет просчетами команды Алексея Навального, переоценившей, с точки зрения Удальцова, свои силы, как следствие, попавшей под репрессии, не желающей ни с кем объединяться и декларирующей чрезвычайно ограниченную повестку. В то же время, считает политик, это повышает шансы КПРФ, и без того традиционно получающей на выборах больше голосов, чем другая оппозиция.

"Поэтому в последние месяцы мы видим мощную информационную атаку на коммунистов и их союзников, фейковые вбросы о грядущем расколе в КПРФ, а также активизацию спойлерских партий", - сетует координатор "Левого фронта" в тексте для портала "Свободная пресса".

Автор имеет в виду партию РПСС, учрежденную в марте, во главе которой встал бывший член "Левого фронта" Максим Шевченко. По его мысли, в планы администрации президента входит при помощи новой партии "откусить" 2-3 процента голосов от коммунистов, чтобы они в результате пошли в пользу единороссов. Удальцов не сомневается в том, что это "кремлевский проект" и опасается того, что получивший на уходящей неделе условный срок Николай Платошкин будет с ним сотрудничать.

"Будем надеяться, что у Николая Николаевича хватит мудрости не участвовать в этих грязных играх. Параллельно активизировались и проверенные временем спойлеры типа "Коммунистов России", которые вдруг решили потребовать провести проверку психического здоровья депутатов от КПРФ. Все это, конечно, смешно, если бы не было так мерзко и грязно", - пишет Удальцов.

РПСС была создана как Коммунистическая партия Советского Союза весной 2012 года. У ее истоков стоял политтехнолог Андрей Богданов. Партия переименовалась из КПСС в РПСС на съезде 28 марта 2021 года. Ее лидер Максим Шевченко в апреле объявил, что РПСС планирует участвовать в выборах в ЗакС Петербурга.