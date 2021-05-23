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18:00

Удальцов выступает против новой партии РПСС, считая еe "кремлевским спойлером" КПРФ

фото ЗакС политика Удальцов выступает против новой партии РПСС, считая еe "кремлевским спойлером" КПРФ

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, нынешней весной разошедшийся с несколькими бывшими единомышленниками, в новой статье порассуждал о выборах и потенциальных ошибках, которые могут на них совершить россияне и которые совершать не следует. Тяжелое сегодняшнее положение российской оппозиции в целом он частично объясняет просчетами команды Алексея Навального, переоценившей, с точки зрения Удальцова, свои силы, как следствие, попавшей под репрессии, не желающей ни с кем объединяться и декларирующей чрезвычайно ограниченную повестку. В то же время, считает политик, это повышает шансы КПРФ, и без того традиционно получающей на выборах больше голосов, чем другая оппозиция.

"Поэтому в последние месяцы мы видим мощную информационную атаку на коммунистов и их союзников, фейковые вбросы о грядущем расколе в КПРФ, а также активизацию спойлерских партий", - сетует координатор "Левого фронта" в тексте для портала "Свободная пресса".

Автор имеет в виду партию РПСС, учрежденную в марте, во главе которой встал бывший член "Левого фронта" Максим Шевченко. По его мысли, в планы администрации президента входит при помощи новой партии "откусить" 2-3 процента голосов от коммунистов, чтобы они в результате пошли в пользу единороссов. Удальцов не сомневается в том, что это "кремлевский проект" и опасается того, что получивший на уходящей неделе условный срок Николай Платошкин будет с ним сотрудничать.

"Будем надеяться, что у Николая Николаевича хватит мудрости не участвовать в этих грязных играх. Параллельно активизировались и проверенные временем спойлеры типа "Коммунистов России", которые вдруг решили потребовать провести проверку психического здоровья депутатов от КПРФ. Все это, конечно, смешно, если бы не было так мерзко и грязно", - пишет Удальцов.

РПСС была создана как Коммунистическая партия Советского Союза весной 2012 года. У ее истоков стоял политтехнолог Андрей Богданов. Партия переименовалась из КПСС в РПСС на съезде 28 марта 2021 года. Ее лидер Максим Шевченко в апреле объявил, что РПСС планирует участвовать в выборах в ЗакС Петербурга.

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