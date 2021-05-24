Ночью полиция задерживала главреда Baza: его отпустили, не указав причину проявленного интереса

Минувшей ночью в Москве полиция задержала главного редактора издания Baza Никиту Могутина.

Силовики выследили автомобиль журналиста и остановили его, сообщив, что он якобы "проходит по ориентировке". После Могутина привезли в ОВД "Китай-город". Причину задержания правоохранители не назвали, заявив, что "у них указание".

В отделе Могутин провёл пару часов, после чего его отпустили домой, - по-прежнему не назвав причину проявленного интереса. При этом с главерда "Базы" взяли обязательство о явке.

"Завтра я должен приехать в отдел полиции и там мне объяснят и расскажут, почему я оказался в розыске, я или моя машина", - подытожил Могутин.