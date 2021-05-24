Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования заблокировать "протестные" видео на YouTube

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании Google LLG к отечественному интернет-регулятору Роскомнадзору, информирует "Коммерсант".

Компания решила подать заявление к российскому надзорному ведомству после требования заблокировать 12 ссылок на незаконный контент на YouTube: речь идёт о призывах к участию в несанкционированных январских протестах в поддержку Алексея Навального.

Исковое заявление было подано ещё в конце апреля, а зарегистрировали его только на днях.

Google требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.

Напомним также, ранее РКН уже грозил замедлить работу Facebook и YouTube в случае, если эти сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента.