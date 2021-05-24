На рекламу Dolce&Gabbana с целующимися девушками в прокуратуру пожаловался депутат Михаил Романов

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, требуя запретить рекламный ролик итальянского модного дома Dolce&Gabbana с целующимися девушками в Instagram, постфактум поступившей от представляющего Петербург в Госдуме депутата-единоросса Михаила Романова жалобы, пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Уточняется, что парламентарий направил заявление в надзорный орган "в интересах гражданина М."

На данный момент иск оставлен без движения, поскольку прокуратура не предоставила суду документы с копией результатов проверки по обращению Романова. В документе также не содержится информации об ответчике.

Кроме того, добавили в судебной пресс-службе, прокуратура будет добиваться запрета и другого ролика Dolce&Gabbana, в котором целуются молодые люди.

Иск с требованием запретить видео с девушками оставлен без движения до 7 июня.