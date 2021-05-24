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11:23

"На работу, с работы и иногда по": Новый мэр Петрозаводска поменял служебное авто на электросамокат

фото ЗакС политика "На работу, с работы и иногда по": Новый мэр Петрозаводска поменял служебное авто на электросамокат

Глава Петрозаводска Владимир Любарский решил добираться до работы не на служебном автомобиле, а с помощью электросамоката. Об инициативе он рассказал на своей странице "ВКонтакте".

"Новый лично-служебный транспорт. На работу, с работы и иногда по работе. Лишь бы не упасть) если увидите человека на электросамокате с ужасом во взгляде - знайте - это ваш новый мэр) со школы на двухколесном транспорте не ездил", - поделился впечатлениями Любарский (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Петрозаводск обрёл нового мэра 12 мая по итогам конкурсного отбора. До того, как стать градоначальником, Любарский занимал пост главы Карелии по внутренней политике.

Добавим также, что ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, узнав про инцидент с избиением самокатчиками граждан в центре Петербурга, поручил как можно быстрее разработать для них правила передвижения.

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