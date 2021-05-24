Глава Минюста поддержал идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

Министр юстиции Константин Чуйченко счел правильной идею главы ФСИН использовать труд заключенных на крупных стройках, передает "Интерфакс".

"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", - сказал Чуйченко.

По его словам, надо "двигаться по всем направлениям, создавать места". Министр считает интересными те проекты, где будут трудиться тысяча и более заключенных, но пока таких мест нет.

Чуйченко полагает, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Он назвал серьезной проблемой нехватку мест для этого: заключенных, имеющих такое право, порядка 180 тысяч, а мест для этого - лишь чуть более восьми тысяч.

Глава ФСИН Александр Калашников высказал идею о труде заключенных на крупных объектах 20 мая. По его мнению, осужденные на этих работах могли бы заменить трудовых мигрантов.

фото: government.ru