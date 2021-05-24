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11:50

Апраксин двор оцепили силовики: посетителям запрещают входить в магазины

фото ЗакС политика Апраксин двор оцепили силовики: посетителям запрещают входить в магазины

В понедельник, 24 мая, в петербургский Апраксин двор приехали сотрудники правоохранительных органов: посетителей не пускают в магазины, поделились с "Бумагой" очевидцы событий.

Работники Апраксина двора сообщили, что силовики оцепили все въезды и выезды с территории, у продавцов проверяют документы.

По словам одного из читателей "Бумаги", у одного из магазинов полицейские собрали вместе нескольких мигрантов и сделали снимок с ними.

Прохожим силовики заявляют, что "Апрашка" закрыта, продавцов ставят в известность, что посетителей не будет.

В петербургском комитете по контролю за имущество в разговоре с "Бумагой" дали понять, что не в курсе проводимых в Апраксином дворе мероприятий. Направлен соответствующий запрос в полицейский главк.

Обновлено в 12:50.

В Апраксином дворе ищут контрафакт, оружие, наркотики и запрещенную литературу, уведомил "Бумагу" источник в правоохранительных органах. 

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