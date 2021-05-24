В России выявили еще 8,4 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 851

В России за последние сутки выявлено 8 406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 5 0009 911 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 118 801 россиянин, 319 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге коронавирусной инфекцией заболел еще 851 человек, заболеваемость в городе продолжает расти. 22 023 петербуржцев, по данным штаба, болеют сейчас, всего с марта 2020 года в городе выявлено 433 833 случаев заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге возросло на 38, всего известно о 14 077 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, коронавирусом заразились еще 2 487 человек (95 301 болеет сейчас). В Подмосковье — 766 (41 978 продолжают болеть).