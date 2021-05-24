Сайт праймериз "Единой России" оказался недоступен

Сайт предварительного голосования "Единой России" оказался недоступен из-за технических причин.

Около полудня 24 мая сайт при загрузке начал выдавать ошибку 502, которая появляется при проблемах с доступом к серверу. Затем на сайте появилось сообщение, что сервис временно недоступен по техническим причинам, а вскоре он был заменен сообщением "Ведутся технические работы".

Ранее в "Единой России" сообщали о двух хакерских атаках на сайт. Их описывали как "попытку подрыва целостности инфраструктуры предварительного голосования"

Напомним, праймериз "Единой России" будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая. 1 июня будут подведены итоги.