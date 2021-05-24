Песков отказался комменитровать посадку самолета Ryanair и задержание россиянки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшем из Афин в Литву, и задержание бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, передает "Интерфакс".

"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", - сказал Песков.

Пескова спросили о сведениях, согласно которым на борту самолета могли находиться агенты российских спецслужб. Он ответил: "Это последнее, что я хотел бы комментировать". Песков добавил, что Кремль не располагает "такой информацией - кто там находился, что...".

Говоря о задержанной вместе с Протасевичем гражданке России Софии Сапеги, Песков заявил, что у него информации об этом нет. Он отметил, что Беларусь в соответствии с международными нормами, должна будет проинформировать посольство России об этом задержании.