В Петербург привезли первую партию вакцины "КовиВак"

Первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной ФГБНУ имени Чумакова, приехала в Петербург в количестве 9360 комплектов доз, известили в Смольном.

Городской глава Александр Беглов отметил важность оперативной вакцинации, учитывая рост COVID-заражённых в Северной столице.

"Специалисты отмечают тенденцию к росту заболеваемости. Чтобы избежать его, необходимо увеличить темпы вакцинации. Особенно в преддверии летних каникул и отпусков. С сегодняшнего дня петербуржцы могут выбрать любую из трех имеющихся в городе вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", - указал петербургский градоначальник.

В понедельник, 24 мая, в городе на Неве зафиксировано 850 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии инфекцию подхватили более 433 тысяч местных жителей.

Полностью завершили цикл вакцинации свыше 552 тысяч горожан.

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