Директор РАНХиГС может пойти на выборы в Петербурге от "Справедливой России"

От партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Заксобрание Петербурга может принять участие директор СЗИУ РАНхИГС Владимир Шамахов, пишет "Коммерсантъ".

Возможность такого выдвижения подтвердила лидер петербургского отделения партии Марина Шишкина. По ее словам, Шамахов может выдвинуться в 13-м округе (Приморский район).

Также Шишкина отметила, что у справедливороссов есть кандидатуры на 99% округов в Петербурге, и самым сильным она считает Алексея Ковалева.

Шамахов - член Общественной палаты Петербурга, глава комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию. Он входит в экспертные советы Госдумы и Совфеда, в 1996 - 2002 годах возглавлял Северо-Западное таможенное управление.

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