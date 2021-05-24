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14:07

Сайт праймериз "Единой России" восстанавливает работу после DDoS-атаки

фото ЗакС политика Сайт праймериз "Единой России" восстанавливает работу после DDoS-атаки

"Единая Россия" заявила о возобновлении работы сайта предварительного голосования после хакерских атак.

По словам представителей партии, утром 24 мая техподдержка зафиксировала DDoS-атаку на сайт. Количество запросов превышало 15 тысяч в секунду, заявил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев

В итоге сайт перестал открываться, на нем появилось сообщение о технических работах. На 14:05  24 мая сайт загружается, но долго и неполноценно.

В "Ростелекоме" заявили, что фиксируются "практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру" праймериз, и DDoS-атака часто "служит лишь отвлекающим маневром". Вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов заявил, что данным пользователей и результатам голосования "ничего не угрожает".

 

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