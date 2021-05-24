На главреда BAZA составляют протокол об участии в акции 21 апреля в Москве

Полицейские составляют на главного редактора BAZA Никиту Могутина протокол об участии в несогласованной акции протеста 21 апреля, сообщил Могутин в Telegram-канале.

"Если честно, первый раз такое вижу: протокол пишут под диктовку кого-то по телефону, приходит начальник отдела, вздыхает, уходит. Все документы фоткают, кому-то пересылают, с кем-то постоянно консультируются", - рассказал Могутин

По словам Могутина, ему показали видео с камер наблюдения, на которых видно, что он идет по Тверской улице. "Жилеты, обилие техники и прочее никого не смутило", - отметил он.

"Просят дать все "митинговые" документы – редазадание, карту. Говорю, что нет их с собой. Возмущаются: "А что же вы их с собой не взяли?" Говорю, что не знал, зачем иду, так-то меня в угоне обвиняли. Хохочут: "А-а-а-а, ну понятно, ха-ха-ха!", - описал ситуацию Могутин.

Могутина задержали в ночь на 24 мая. Его остановили на автомобиле и заявили ему, что он якобы "проходит по ориентировки". Затем его отпустили под обязательство о явке.

Полицейские после митинга 21 апреля приходили домой к журналистам ряда СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге. В том числе пришли к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других изданий.