Свидетели по делу обвиняемого в насилии над ОМОНовцем на акции 31 января Першина не видели самого удара

Октябрьский районный суд 24 мая заслушал свидетелей-правоохранителей по делу участника протестной акции 31 января Ильи Першина, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318) на митинге в Петербурге, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Прокурор на заседании зачитала обвинение, согласно которому, омоновец Иван Алексеев пытался задержать Першина на Исаакиевской площади. Силовик схватил участника акции, а тот якобы ударил его локтями в грудь и ногой в колено, заявила прокурор. Об этом же заявил и сам потерпевший. Першин вину не признал, но сказал, что ему жаль, что омоновец получил травму. В суде Першин заявил, что не бил сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемый рассказал, что на акции почувствовал захват - человек сзади обхватил его руками. Першин, по его словам, автоматически сжал руки на своей груди, сделал два шага, почувствовал, что его отпускают, и продолжил убегать.

В качестве свидетелей на заседании доспросили троих коллег Алексеева, которые также проводили задержания людей на акции 31 января на Исаакиевской площади. Они рассказали, что самого якобы произошедшего удара не видели, только уже повреждённого Алексеева, который сам не мог передвигаться. Тот сообщил им, что удар получил от человека, которого пытался задержать, уточнили свидетели.

Алексеев также сообщил, что не видел удара, только почувствовал боль, из-за которой "нога отключилась" и он "сполз" с обвиняемого. Потерпевший отметил, что точно не подвернул ногу. На вопросы защиты Алексеев уточнил, что само колено защищено от ударов обмундированием, а удар он получил в заднюю часть коленного сустава.

Прокурор зачитала протокол следственного эксперимента. Согласно озвученной информации, Першин мог нанести удар по задней стороне колена Алексееву. На заседании просмотрели видеозапись следственного эксперимента. На ней статист пытается ударить Алексеева в заднюю часть колена. Как отметили защитники Першина, в реальности оба человека двигались, а не находились в статичном состоянии.

На заседании также просмотрели видеозаписи с места происшествия по ходатайству прокуратуры. Однако, на них не запечатлен сам момент якобы произошедшего удара, отметили участники процесса. Алексеев при просмотре видеозаписей пояснял, где на видео находится он и кто его поднимает с земли. Першин при воспроизведении видеозаписи поинтересовался:

⁃ А где я? - вопрос остался открытым.

После дачи всех пояснений пострадавший Алексеев попросил освободить его от дальнейшего участия в деле. Он заявил, что не хотел бы серьезного наказания для Першина:

⁃ Считаю, что человек уже получил реального срока сполна. Чем мягче, тем лучше. Я бы мирно все закончил.

В суд вызывались ещё свидетели для допроса, но они на заседание 24 мая не явились. Судья решила вновь вызвать этих свидетелей и отложила рассмотрение дела до 8 июня.

София Саттарова / фото: Екатерина Хабидулина, ЗАКС.Ру