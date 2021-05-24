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16:31

Вишневский озаботился вопросом нововведений в порядке получения эвакуированных авто

фото ЗакС политика Вишневский озаботился вопросом нововведений в порядке получения эвакуированных авто

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обеспокоен коррективами, согласно которым меняется порядок получения владельцами своих эвакуированных автомобилей со штрафстоянок: парламентарий просит проверить нововведения на предмет наличия в них коррупционной составляющей.

Дело в том, что начиная с 1 июля текущего года полномочия ГИБДД в плане составления протоколов о нарушении правил парковки переходят комитету по транспорту. Эвакуированную машину будут вывозить на одну из 12 штрафстоянок, однако чтобы получить её, владельцу сначала следует приехать в офис комтранса (а их по городу всего четыре), там он получит протокол и талон на получение ТС. Только после этой бюрократической процедуры собственник может поехать на штрафстоянку.

Вишневский полагает, что процедура будет отнимать очень много времени у владельцев эвакуированных авто как минимум из-за очередей в офисах комтранса, а один час на стояке весьма дорог - 3004 рублей.

"Единственными выгодоприобретателями этого изменения будут владельцы штрафстоянок. Мне не хотелось бы думать, что указанные изменения преследуют именно эту цель, но если эти владельцы связаны с чиновниками, то вывод о возможно коррупционном характере изменения напрашивается. Чем вызваны предлагаемые изменения? Как исключить потери лишнего времени (и денег) автомобилистов? Проходили ли указанные изменения антикоррупционную экспертизу?" - интересуется "яблочник" у главы комтранса Максима Соколова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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