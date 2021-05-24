Вячеслав Макаров стал почетным доктором Политеха

Спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову вручили мантию и диплом почетного доктора Политеха, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Макаров посетил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, осмотрел студенческий кампус, ознакомился с экспозицией музея истории политеха и посетил телестудию вуза. Мантию и диплом ему вручил ректор Политеха Андрей Рудской.

Макаров заявил, что для него стать почетным доктором вуза - большая честь. Он поблагодарил Рудского и профессорско-преподавательский состав за поддержку его кандидатуры.

Звание почетного доктора в Политехе присваивается деятелям науки, образования и культуры, которые внесли значительный вклад в развитие передовых областей, и работа которых способствовала стратегическому развитию университета, расширению направлений сотрудничества и повышению его авторитета на международном уровне.

фото: assembly.spb.ru

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.