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17:30

Заполняемость "Газпром Арены" во время матчей Евро-2020 могут увеличить до более 50%

фото ЗакС политика Заполняемость "Газпром Арены" во время матчей Евро-2020 могут увеличить до более 50%

Стадиону "Газпром Арена" на Крестовском острове могут разрешить заполнять трибуны на более чем 50% в ходе матчей Чемпионата Европы по футболу, известил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

"Сейчас это 50%, у нас ещё есть надежда, что это количество может увеличиться, хотя я бы не призывал на это рассчитывать. Если такое решение будет принято соответствующими властями, то мы будем дальше работать с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций] относительно его применения", - заявил Сорокин в эфире "России 24".

Напомним, что первый матч на Евро-2020 сборная России проведёт 12 июня против Бельгии.

Ранее губернатор Александр Беглов известил о хорошей готовности Петербурга к чемпионату: по мнению градоначальника, Северной столице не мешает даже пандемия.


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