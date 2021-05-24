Мосгорсуд обязал "Медузу" выплатить Пригожину 80 тысяч рублей по иску о защите репутации

Мосгорсуд удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите деловой репутации к "Медузе"* и обязал издание выплатить 80 тысяч рублей, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытки" Анастасию Буракову.

По словам Бураковой, суд признал недостоверным сведения о том, что Пригожин якобы мог быть осужден по статье о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Кроме "Медузы", по 80 тысяч рублей суд обязал выплатить других ответчиков по иску: главного редактора издания "Довод" Илью Косыгина и журналиста Максима Шевченко. Пригожин требовал от каждого ответчика по 5 млн рублей.

Ранее иск Пригожина отклонил Савеловский суд Москвы.

Напомним, Пригожин ранее подал серию исков на 5 млн рублей к оппозиционерам, в том числе к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Леониду Волкову и другим.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов в России