Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщили в Кремле.

"Такой открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии коронавируса, которая сказалась на жизни всех стран, существенно ограничила международные контакты. Самого серьёзного внимания требуют и другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции", — заявил Путин.

По его мнению, без наращивания "равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества" и "расширения многоплановых деловых связей" невозможно "эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития". В пример он привел работу в рамках Евразийского экономического союза. Путин заявил, что Россия готова "делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация" и "совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки".

ПМЭФ-2021 пройдет 2 – 5 июня в очном формате после перерыва, который был сделан в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Стоимость билетов практически вдвое: к примеру, "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.

Из-за мер безопасности всем участникам, журналистам и волонтерам придется сдавать тест на коронавирус за свой счет.