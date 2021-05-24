18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:31

Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021

фото ЗакС политика Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщили в Кремле.

"Такой открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда необходимо сообща преодолевать последствия пандемии коронавируса, которая сказалась на жизни всех стран, существенно ограничила международные контакты. Самого серьёзного внимания требуют и другие социально-экономические проблемы, связанные с бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда, нарушением практики честной конкуренции", — заявил Путин.

По его мнению, без наращивания "равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества" и "расширения многоплановых деловых связей" невозможно "эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития". В пример он привел работу в рамках Евразийского экономического союза. Путин заявил, что Россия готова "делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация" и "совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки".

ПМЭФ-2021 пройдет 2 – 5 июня в очном формате после перерыва, который был сделан в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Стоимость билетов практически вдвое: к примеру, "Стандарт" обойдется в 840 тысяч рублей.

Из-за мер безопасности всем участникам, журналистам и волонтерам придется сдавать тест на коронавирус за свой счет.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

20:55 "Движение демократического обновления" осудило разгон Земского съезда в Великом Новгороде

20:22 Главы еще четырех районов отчитались о доходах

19:21 Государственные СМИ в России освободят от отчетности об иностранном финансировании

18:41 Глава Выборгского района Гарнец отчитался о доходе в 2,7 млн рублей

18:31 Бездействие КГИОП послужило поводом для нового иска по Охтинскому мысу

17:58 Суд признал законным заключение врачей якутского ПНД о принудительной госпитализации шамана Габышева

17:53 Мосгорсуд обязал "Медузу" выплатить Пригожину 80 тысяч рублей по иску о защите репутации

16:57 Участник праймериз ЕР из Пушкинского района обратился к губернатору в стихотворной форме

16:56 Смольный может понизить транспортный налог на гидроциклы

16:31 Вишневский озаботился вопросом нововведений в порядке получения эвакуированных авто


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 "Движение демократического обновления" осудило разгон Земского съезда в Великом Новгороде

20:31 Беглов: Очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие Петербурга

20:22 Главы еще четырех районов отчитались о доходах

20:18 В Роспотребнадзоре связали рост заболевамости COVID-19 в Петербурге с массовыми мероприятиями

19:49 На праймериз "Единой России" в Петербурге проголосовали более 23 тысяч человек

19:21 Государственные СМИ в России освободят от отчетности об иностранном финансировании

18:55 Послу Латвии велели покинуть Минск: Рига в ответ высылает белорусских дипломатов

18:52 В Роспотребнадзоре не видят причин отменять матчи Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

18:41 Глава Выборгского района Гарнец отчитался о доходе в 2,7 млн рублей

18:31 Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021

18:31 Бездействие КГИОП послужило поводом для нового иска по Охтинскому мысу

17:58 Суд признал законным заключение врачей якутского ПНД о принудительной госпитализации шамана Габышева

17:53 Мосгорсуд обязал "Медузу" выплатить Пригожину 80 тысяч рублей по иску о защите репутации

17:30 Заполняемость "Газпром Арены" во время матчей Евро-2020 могут увеличить до более 50%

17:26 Глава Комздрава: Не установлена связь вакцинации и наступления летального исхода

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru