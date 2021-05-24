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18:52

В Роспотребнадзоре не видят причин отменять матчи Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре не видят причин отменять матчи Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия заявила, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, ситуация не настолько тяжелая, чтобы говорить об отмене матчей чемпионата Европы по футболу, передает РИА "Новости".

"Рост заболеваемости зафиксирован, но насколько он стойкий и как дальше будет развиваться ситуация, мы сказать не можем. Но я думаю, что этот рост идет за счет заражений, которые произошли в период майских праздников вследствие участия населения в массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных. Пока мы считаем, что не настолько ситуация тяжелая, чтобы говорить о том, что могут не состояться такие крупные спортивные мероприятия", - сказала Чхинджерия.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. Изначально в Петербурге должны были состояться четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. В конце апреля УЕФА утвердил перенос еще трех матчей из Дублина.

Напомним, въезд на Крестовский остров во время матчей Евро-2020 будет возможен только по пропускам. 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля проезд будет ограничен целые сутки, с 00:00 до 24:00, а 13 и 22 июня – с 00:00 до 03:00. 

Ранее губернатор Александ Беглов заявил, что Петербург хорошо готов к чемпионату, и этому не мешает даже эпидемия. 24 мая гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин дал понять, что стадион "Газпром-арена" будет заполнен не более чем на 50%.

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