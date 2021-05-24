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19:49

На праймериз "Единой России" в Петербурге проголосовали более 23 тысяч человек

фото ЗакС политика На праймериз "Единой России" в Петербурге проголосовали более 23 тысяч человек

"Единая Россия" в Петербурге заявила, что в предварительном голосовании партии приняли участие 23 тысячи избирателей по данным на 18:00 24 мая. 

"На предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проголосовали 23 126 избирателей", - сказала член петербургского оргкомитета по проведению праймериз Дарья Шульженко. 

Днем 24 мая сайт праймериз столкнулся с атакой хакеров, из-за чего некоторое время не был доступен. Сейчас сайт полноценно открывается.

Напомним, праймериз "Единой России" будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая. 1 июня будут подведены итоги.

 

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