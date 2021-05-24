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20:22

Главы еще четырех районов отчитались о доходах

фото ЗакС политика Главы еще четырех районов отчитались о доходах

На сайте Смольного опубликовали сведения о доходах и имуществе сотрудников администраций еще четырех районов: Невского, Колпинского, Калининского и Красногвардейского. 

Руководитель администрации Невского района Алексей Гульчук за 2020 год заработал 2,7 млн рублей, всего на 165 тысяч рублей больше, чем годом ранее. У него в собственности находится два земельных участка по 1500 кв. м, жилой дом площадью 93 кв. м и квартира 34 кв. м. В 2019 году ему принадлежал лишь один земельный участок. Передвигается Гульчук на Volvo XC90, а его супруга на отечественном ВАЗ ЛАДА 212140. Доход его жены за 2020 год составил 1,8 млн рублей. 

Доход самого богатого сотрудника администрации Невского района составил 18,1 млн рублей. Им оказалась начальник жилищного отдела Екатерина Останина. В 2019 году ее доход составлял 1,8 млн рублей. Кроме двух квартир площадью 87 и 67 кв. м, у Останиной есть квартира в Болгарии. Ее площадь составляет 71 кв. м. Ей также принадлежит две иномарки: Lexus NX200t и Mazda 2. 

Годовой доход главы Колпинского района Анатолия Повелия в 2020 году составил 6,8 млн рублей. В эту сумму вошли потребительский кредит и заемные средства на покупку нового автомобиля - Mercedes Benz G 350 d, который стал заменой предыдущего Mercedes Benz G 350. Кроме того у Повелия есть ГАЗ 21 "Волга" и автоприцеп. Из недвижимости у него жилой дом площадью 241 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м. В 2019 году доход главы районной администрации составил 3,1 млн рублей. 

Василий Пониделко, возглавляющий Калининский район, отчитался о доходе в 2,6 млн рублей, что на 441 тысячу меньше, чем в 2019 году. В собственности Пониделко находится земельный участок, площадью 1000 кв. м, жилой дом 255 кв. м и квартира 90 кв. м. Из транспорта у него в декларации указан Harley Davidson Fxst Softail Custom и автоприцеп для водной техники. Правда, самой водной техники у семьи Пониделко не задекларировано. Его супруга владеет квартирой площадью 195 кв. м и тремя машино-местами. На нее также записаны два иномарки Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Z SL 500. Ее годовой доход составил 211 тысяч рублей. 

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин отчитался о доходе в 2,8 млн рублей. Своей собственности у главы администрации нет. В пользовании указана квартира площадью 57 кв. м. 

Константин Леньков


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