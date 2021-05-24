Беглов: Очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" заявил, что коронавирус не уходит из города, и нужно учиться жить рядом с инфекцией.

"Коронавирус не уходит из Петербурга, наша общая задача — научиться жить обычной жизнью рядом с этой инфекцией. Еще раз хочу напомнить о необходимости продолжать носить маски, использовать средства дезинфекции, применять все меры предосторожности и вакцинироваться. Очень важно, чтобы коронавирус не останавливал развитие города. Работаем над тем, чтобы сохранить преимущество и сейчас, в условиях нового роста", - заявил Беглов.

По словам Беглова, за прошлую неделю число активных случаев болезни в Петербурге выросло на 5%. Напомним, по данным федерального оперативного штаба, на 24 мая в городе коронавирусом болеют чуть более 22 тысяч человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.