Суд арестовал Галямину на 7 суток

Новгородский районный суд арестовал бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину на 7 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) на Земском съезде, сообщили в Telegram-канале Галяминой. Там же сообщается, что это решение будет обжаловано. Сейчас Галямина ожидает заседания суда по вмененному ей нарушению антикоронавирусных мер (ст. 20.6.1 КоАП).

Другого задержанного на съезде, делегата из Ямало-Ненецкого АО Александра Бондарчука суд привлек к 80 часам обязательных работ за аналогичное с Галяминой нарушение (ст. 19.3 КоАП), пишет Telegram-канал экс-мундепа. Также суд оштрафовал Бондарчука на 5 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных мер (ст. 20.6.1 КоАП).

Галямина выступала одним из организаторов Земского съезда, который планировали провести 22-23 мая в Великом Новгороде. На него собрались муниципальные депутаты из разных регионов России. В первый же день на мероприятие пришли сотрудники полиции и заявили, что участники съезда якобы нарушают региональные ограничения по коронавирусу. Согласно запрету, одновременно в помещении на мероприятиях не может находиться более 30 человек. Из-за этих правил проведение съезда разделили на несколько комнат, в которых находилось одновременно не более 25 человек. Подробнее о случившемся - в материале ЗАКС.Ру.