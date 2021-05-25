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9:55

Володин об идее использовать труд заключенных вместо мигрантов: Это не решит проблему

фото ЗакС политика Володин об идее использовать труд заключенных вместо мигрантов: Это не решит проблему

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что идея ФСИН использовать труд заключенных на крупных объектов вместо трудовых мигрантов не поможет решить проблему нехватки трудовых ресурсов, передает "Интерфакс".

"Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать - такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов", - сказал Володин.

Володин отметил, что на 1 мая лишь 188 тысяч заключенных из общего полумиллиона можно было привлечь к принудительным работам, а Минстрой заявлял о нехватке 1,2 млн рабочих из-за отсуствия мигрантов.

Глава ФСИН Александр Калашников высказал идею о труде заключенных на крупных объектах 20 мая. По его мнению, осужденные на этих работах могли бы заменить трудовых мигрантов. Калашников тогда подчеркивал, что "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия".

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