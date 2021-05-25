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Муниципал

10:24

Петербургского мундепа Боваря оштрафовали за неповиновение полицейскому на Земском съезде

фото ЗакС политика Петербургского мундепа Боваря оштрафовали за неповиновение полицейскому на Земском съезде

Суд в Великом Новгороде оштрафовал депутата МО "Владимирский округ" Виталия Боваря на 3 тысячи рублей после задержания на Земском съезде, передает "ОВД-Инфо".

На Боваря был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Напомним, его задержали, когда он выступал как делегат съезда, пока пришедшие на мероприятие полицейские брали объяснения с присутствовавших в зале.

Накануне по схожим протоколам по ст. 19.3 КоАП суд арестовал политика Юлию Галямину на семь суток и назначил делегату из ЯНАО Александу  Бондарчуку 80 часов обязательных работ. Также суд оштрафовал Бондарчука на 5 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных мер (ст. 20.6.1 КоАП).

Напомним, 22 мая на Земский съезд пришли полицейские и обвинили собравшихся в нарушени коронавирусных ограничений, установленных в Новгородской области. По версии полицейских, на мероприятии в одном помещении присутствовали более 30 человек. Организаторы съезда настаивают, что в зале присутствовали 25 человек, они были в масках и соблюдали дистанцию. 

На участников составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП. Четырех человек задержали. Подробнее о том дне - в материале ЗАКС.Ру.

 

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