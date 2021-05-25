В РФ выявили почти 7,9 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге – 844

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 7884 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 393, а сумело поправиться 8743 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2075 новых больных, в Петербурге – 844 (на 7 случаев меньше, чем днем ранее), в Подмосковье – 734. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1266 человек и скончалось 46.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.