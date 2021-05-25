Глава РКН о работе с соцсетями: Владелец забора отвечает за то, что на нем написано

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью "Коммерсанту" заявил, что закон о саморегулировании соцсетей был принят, чтобы быстрее удалялась противоправная информация.

"Огромный объем информации, который вручную просто невозможно обработать, делая это еще и оперативно,— здесь нужны технологии, эффективные системы мониторинга. Чтобы решить эту проблему, государству нужны партнеры по реализации законодательства. Все-таки владелец забора отвечает в какой-то степени за то, что на нем написано. И если соцсеть не будет помогать ловить этот трэш-стрим, то сложно будет предотвратить то плохое, что происходит", — сказал Липов.

По его словам, РКН хочет, чтобы соцсети "начали вместе с государством отвечать за то, что в них происходит". Он рассказал, что у регулятора "есть диалог" с сервисами, они пытаются соотнести политику в отношении опасных публикаций. Липов добавил, что многое соцсети уже удаляют самостоятельно, не только по требованию.

Накануне Роскмонадзор пригрозил замедлить трафик Google в России, если компания не удалит ссылки на материалы с противоправным контентом.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к сервису микроблогов Twitter из-за неудаления ряда постов по требованию регулятора. Изначально в РКН пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также в мае Роскомнадзор пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента.