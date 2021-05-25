18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:19

Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

фото ЗакС политика Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

Находящийся в заключении в ИК-3 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный пересказал детали беседы со следователем по особо важным делам СК, которая в последние дни имела место в колонии. О деле, в рамках которого его обвиняют в хищении пожертвований сторонников, политик узнал с запозданием. То же самое относится к расследуемому делу по статье 239 УК "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

"Следователи обвиняют меня в том, что я "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление тоже на 3 листочках, и из доказательств там есть то, что я без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина". Ха-ха-ха", - написал оппозиционер из заключения.

Однако, в свежем посте Навального в Instagram говорится и о третьем деле: политику вменяют оскорбление судьи, которая, в свою очередь, вела его дело об оскорблении ветерана ВОВ и по которому он получил крупный штраф.

"Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело". Так что не думайте, что я тут просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений", - сделал вывод политик.

По его ироничному замечанию, теперь он вправе претендовать на авторитетное положение в преступном мире. Напомним, что Навальный лишен свободы со дня своего возвращения в РФ после лечения в Германии - с 17 января нынешнего года.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 9:23 Глава ФСИН: Со здоровьем Навального всё более-менее восстановилось

19 мая, 17:56 Илларионов: Вернувшись в Россию, Навальный поступил безответственно

19 мая, 12:55 Экс-сотрудников ФБК* вызывают на допросы по новому делу в отношении Навального

17 мая, 17:27 "Вам какое дело?": Метро Москвы подало иск к внуку "оклеветанного" ветерана из дела Навального

13 мая, 11:59 Защита Навального попробует через суд добиться отмены запрета на пользование телефоном при встречах с ним

9 мая, 15:58 "Совпадение?": Гудков – о пропаже омского врача, не выпускавшего бессознательного Навального из РФ в ФРГ

7 мая, 17:47 Amnesty International возвратила Навальному статус узника совести

7 мая, 10:47 Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

5 мая, 10:51 Суд принял к производству иск Навального к Пескову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Комздрав: Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно

15:28 Смольный создал в Петербурге Градостроительную комиссию

14:57 Беглов сохранил место в пятерке самых цитируемых губернаторов-блогеров

14:40 Роспотребнадзор запретил "шведский стол" в отелях на время проведения ПМЭФ-2021

14:19 Песков поддержал главу Коми, поставившего себя на место Путина

13:54 МВД составило протокол о пропаганде гомосексуализма из-за рекламы Dolce&Gabbana

13:50 Дому Кенига на Петроградской стороне присвоили статус памятника

13:28 Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

13:25 Муниципал: Петербургская прокуратура поддержала противников использования воздуходувок в уличной уборке

12:52 Дмитрий Быков: Протасевич на сегодня - первый журналист в мире

12:48 Суд отклонил иск к Илье Варламову  из-за поста о наружной рекламе в Петрозаводске

12:25 Вавилина отказалась от участия в выборах по округу №4 после ухода Ковалева из "Справедливой России"

12:19 Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

12:18 Глава Коми ответил на жалобы жителей села фразой "Для вас я — Путин"

11:55 В Петербурге начался сбор подписей за установку памятника маршалу Жукову

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru