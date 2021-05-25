Вавилина отказалась от участия в выборах по округу №4 после ухода Ковалева из "Справедливой России"

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина заявила, что считает нелогичным идти на выборы в ЗакС по избирательному округу № 4 (Василеостровский район), где Партию роста будет представлять Алексей Ковалев.

"Я дорожу своей политической репутацией и поэтому с этого момента считаю для себя невозможным выдвижение в ЗакС СПб по этому же округу не по этическим соображениям, не с точки зрения целесообразности. Очевидно, что выдвижение нас двоих друг против друга как минимум не логично. Алексей Анатольевич был и всегда останется моим старшим товарищем, несмотря ни на что", - написала Вавилина на своей странице "ВКонтакте".

Она также отметила, что с болью приняла новость об уходе Ковалева, у которого ранее работала помощницей, из партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП).

Ранее Ковалев объяснил, что покидает СРЗП, поскольку считает, что в партии созданы условия только для прохождения "своих", "нужных" людей, имена которых пока не разглашаются. Депутат объявил, что пойдет на выборы от Партии роста. Ранее справедливороссы планировали выставить Ковалева по 4-му избирательному округу, а Вавилина должна была войти в список по той же территории.

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