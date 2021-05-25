Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

В Якутии ввели обязательную массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач по республике, сообщил на заседании регионального правительства глава Якутии Айсен Николаев.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что в первую очередь должны быть вакцинированы работники образовательной сферы, которые будут работать в детских лагерях отдыха, и "весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба".

Работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию, грозят штрафы от 200 тысяч рублей.

По данным якутских властей, за неделю в республике было привито всего 21,8 тысяч человек, а пропускная способность по вакцинированию достигла 19 тысяч человек в сутки.