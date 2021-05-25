Дому Кенига на Петроградской стороне присвоили статус памятника

КГИОП включил дом промышленника Л.Л. Кенига на улице Блохина, 2 в перечень региональных памятников культурно-исторического наследия, охарактеризовав его как здание, "играющее важную градоформирующую роль" . Таким образом, в ближайшее время дом с более чем столетней историей станет одним из 255 представляющих архитектурную ценность объектов, которые отреставрируют под патронажем комитета. При этом специалисты всячески указывают на то, что сооружение, увенчанное круглой башней с куполом, не сталкивалось с серьезным ущербом и переделками.

"Лицевые фасады здания сохранили своё историческое архитектурно-художественное оформление. Историческое объемно-пространственное решение сохранилось в границах капитальных стен, сохранены конструктивная система здания, материал и местоположение исторических наружных стен, лестницы, материал и характер отделки фасадов", - гласит сообщение от КГИОП.

Отмечается, что в Первую мировую войну здесь располагался временный лазарет, а в годы Второй мировой войны зданию на улице Блохина посчастливилось никак не пострадать от боевых действий. В наши дни оно используется как многоквартирный жилой дом.

фото: kgiop.gov.spb.ru